Blutspenden in der Kurpfalzhalle

Oftersheim. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Ortsverband veranstaltet am Freitag, 23. Juli, von 14 bis 19.30 Uhr in der Kurpfalzhalle eine Blutspendenaktion. Die Verantwortlichen bitten um eine vorherige Anmeldung, um die Hygienemaßnahmen vor Ort in der Halle einhalten zu können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Täglich werden in Deutschland rund 15 000 Blutspenden benötigt, schreibt der Verband aus seiner Internetseite. Die sechs DRK-Blutspendedienste in Deutschland sorgen für eine gesicherte Versorgung mit Blut sowie Blutpräparaten rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr.

Termine können unter folgender Internetadresse gebucht werden: www.blutspende.de/blutspendetermine. zg