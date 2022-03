Borkenkäfern Nistmöglichkeit nehmen

Oftersheim/Kreis. „Wir haben es jetzt selbst in der Hand, unsere Wälder vor dem Borkenkäfer so gut es geht zu schützen“, appelliert Ulrike Riedl, die stellvertretende Forstbezirksleiterin Odenwald-Bergstraße, an alle privaten Waldbesitzer im Umkreis. „Die Ausgangslage scheint recht günstig, aber die einzelnen Sturmwürfe bereiten mir Sorgen.“

Die beiden Sturmtiefs „Ylenia“ und „Zeynep“ hatten in den vergangenen Wochen im Bereich Odenwald-Bergstraße des Rhein-Neckar-Kreises vereinzelt und in selten Fällen auf größerer Fläche Bäume, darunter viele Fichten, umgeworfen, schreibt das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in einer Pressemitteilung. „Besonders die Einzelbäume bergen in der anstehenden Käfersaison ein erhöhtes Gefahrenpotenzial, da sie im Wald von den anderen Bäumen lange beschattet werden und nur langsam austrocknen“, heißt es darin.

Bis zu 25 000 Eier pro Baum

Die Borkenkäfer haben in einem solchen Fall genügend Zeit, ihre Eier abzulegen und eine große Population aufzubauen. „Auch und gerade ein einzelner Baum kann bei einer Massenvermehrung das entscheidende Zünglein an der Waage sein, bietet er doch Platz für bis zu 25 000 Käfer“, unterstreichen die Experten des Kreisforstamtes.

Daher bittet das Amt die privaten Waldbesitzer eindringlich, die eigenen Waldflächen nach umgeworfenen oder abgebrochenen Fichten abzusuchen und die Bäume sowie ihre einzelnen Teile, also das gesamte bruttaugliche Material inklusive des Kronenmaterials, so schnell wie möglich aufzuarbeiten und aus dem Wald zu entfernen.

„Das Kreisforstamt und seine Holzverkaufsstelle unterstützen bei der Vermarktung gerne“, so das Angebot an die privaten Besitzer. Erfahrungsgemäß fangen die Käfer im April an, aktiv zu werden und die ersten Bäume zu befallen. „Deshalb muss bis zu diesem Zeitpunkt das gesamte bruttaugliche Material aus dem Wald entfernt werden“, unterstreicht das Amt in seiner Mitteilung zudem.

Die betroffenen Privatwaldbesitzer können sich bei Fragen und eventuellem Unterstützungsbedarf unter Telefon 06221/5 22 76 00 oder per E-Mail an forstamt@rhein-neckar-kreis.de an die zuständigen Revierleitungen oder das Kreisforstamt wenden. zg

