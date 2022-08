Brennholz jetzt bestellen – Gemeinde Oftersheim gibt Tipps

Oftersheim. Interessenten können ihr Brennholz aus dem Staatswald bequem beim Landesbetrieb Forst BW bestellen. Das teilt jetzt die Gemeindeverwaltung Oftersheim mit.

Das Holz wird polterweise am mit Autos befahrbaren Waldweg gelagert und in Mengen von einem bis 15 Festmetern angeboten. Ein Festmeter entspricht 1,43 Ster. Ist die Nachfrage für eine der angebotenen Holzarten höher als das jeweilige Angebot, ist eine Bestellung für diese Holzart nicht mehr möglich. Interessenten sollen sich bitte vor der Bestellung über die interaktive Karte auf der Website www.forstbw.de informieren und festlegen, in welchem Revier das Brennholz bestellt werden soll.

Nach der Bestellung erhalten die Bürger eine Bestätigung per E-Mail. Damit ist die Bestellung registriert. Sollte die gewünschte Holzart nicht lieferbar sein, werden die Bürger zeitnah kontaktiert. Ansonsten erhalten sie eine Rechnung bei der Bereitstellung. Nach Begleichung kommt per E-Mail eine Zahlungsbestätigung, diese gilt als Abfuhrfreigabe. Die Bereitstellung kann bis zum Ende der Holzernteperiode ins Frühjahr 2023 ziehen.

Info: www.forstbw.de/produkte-angebote/holz/brennholzkauf/