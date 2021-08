Brennholz online bei ForstBW bestellen

Oftersheim. Interessenten können Brennholz aus dem Staatswald bequem beim Landesbetrieb ForstBW über die Website www.forstbw.de unter „Produkte-Angebote“ bestellen.

Das Holz wird polterweise am befahrbaren Waldweg gelagert und in Mengen von einem bis 30 Festmetern angeboten. Auf der interaktiven Karte der Forst-Homepage kann eingesehen werden, in welchem Revier Brennholz bestellt werden soll.

Sollte eine Bestellung bezogen auf die Holzart oder Menge nicht lieferbar sein, werden Kunden zeitnah von ForstBW kontaktiert. Ansonsten erhalten sie eine Rechnung bei der Bereitstellung des Holzes. Der Bestellzeitraum endet für den anstehenden Winter am 31. Januar 2022.

Versteigerungstermine für Flächenlose werden nach Auskunft der Verantwortlichen rechtzeitig bekannt gegeben. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.forstbw.de