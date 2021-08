Briefwahl schriftlich beim Bürgerbüro beantragen

Oftersheim. Wer bei der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, seine Stimme per Briefwahl abgeben möchte, benötigt einen Wahlschein. Wahlberechtigte Oftersheimer können einen solchen Wahlschein im Bürgerbüro des Rathauses schriftlich beantragen.

Ein Antrag ist auch als Fax an die Nummer 06202/ 5 50 51 oder per E-Mail an die Adresse wahlamt@oftersheim.de möglich. Eine telefonische Antragstellung ist hingegen ausgeschlossen. Wer den Antrag auf einen Wahlschein für einen anderen Wahlberechtigten stellt, muss eine entsprechende schriftliche Vollmacht vorlegen. Eine solche Beantragung ist aus diesem Grund nur persönlich nach vorheriger Terminvergabe oder schriftlich möglich – allerdings nicht elektronisch.

Oftersheim bietet die bequeme Online-Beantragung eines Wahlscheins auf www.oftersheim.de unter dem Reiter „Bundestagswahl“ an. Per Klick auf „Wahlscheinantrag zur Bundestagswahl“ erhalten Nutzer ein Erfassungsformular für ihre Antragsdaten. Die Daten auf dem vorliegenden Wahlbenachrichtigungsschreiben beziehungsweise persönliche Daten müssen in das Antragsformular eingetragen werden.

Die Briefwahlunterlagen können danach an eine Wohnanschrift oder an eine andere Versandanschrift zugestellt werden. Die Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Sollten Antragsdaten des Wählers nicht mit dem dialogisierten Wählerverzeichnis der Gemeinde übereinstimmen, erhalten Nutzer automatisch einen Hinweis. Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen gehen ihnen anschließend durch die Deutsche Post beziehungsweise einen Amtsboten zu.

Die Beantragung der Briefwahlunterlagen via Internet ist von vereinzelten Wartungsarbeiten des kommunalen Rechenzentrums Komm.One abgesehen rund um die Uhr bis einschließlich 23. September möglich. Für die automatische Prüfung der Wählerdaten benötigen die Verantwortlichen der Gemeinde Oftersheim zwingend die Eingabe der Wahlbezirks- und Wählernummer des Nutzers. Sollten Wähler ihr Wahlbenachrichtigungsschreiben nicht vorliegen haben, können sie einen Wahlschein formlos per E-Mail an die Adresse wahlamt@oftersheim.de beantragen. In diesem Fall muss der Absender seinen Familiennamen, Vornamen, das Geburtsdatum und die Wohnanschrift mit Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort angeben.

Die roten Wahlbriefe müssen schließlich spätestens am Wahltag bis 18 Uhr im Wahlamt vorliegen. Eine rechtzeitige persönliche Abgabe beziehungsweise Einwurf in den Rathausbriefkasten beziehungsweise der postalische Rückversand gebührenfrei im Bereich der Deutschen Post AG bis Donnerstag, 23. September, wird von der Gemeindeverwaltung jedoch dringend empfohlen. zg