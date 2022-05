Die Rollatoren-Gruppe des TSV Oftersheim ist einen Tick aufgeregter als sonst. Denn nicht jedes Mal bekommen die Seniorinnen und Senioren so viel Besuch beim zweimaligen Training pro Woche. Eva Klavzar vom Badischen Behinderten- und Rehabilitationsverband (BBS) will sich am Freitag, 20. Mai, ein Bild von der Übungseinheit im Rose-Saal verschaffen. Die Lehrbeauftragte des BBS nimmt viele

...