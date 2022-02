Bücher sind in Oftersheim beliebter als DVDs oder Hörspiele

Oftersheim. Ein langer Lockdown im Frühjahr, ein kurzes Aufatmen im Sommer, dann Einschränkungen im Herbst und Winter. Im Verlauf des vergangenen Jahres galten pandemiebedingt unterschiedliche Zugangsregeln zur Gemeindebücherei. Schnell wechselnde Vorgaben sollten jeweils zeitnah für die Oftersheimer Einrichtung umgesetzt werden. „Diese Situation wurde durch massive Personalengpässe und Krankheitsausfall weiter verschärft“, heißt es im Bilanzbericht der Bücherei über die vergangenen zwölf Monate.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So musste die Gemeindebücherei im zweiten Jahr der Corona-Pandemie erneut über weite Strecken geschlossen bleiben oder war in ihren Dienstleistungen nur eingeschränkt durch das „Click & Collect“-Angebot nutzbar. An 102 Tagen konnte das engagierte Team der Bücherei einen Abholdienst anbieten, an 65 Tagen war die Bücherei regulär geöffnet und an 25 Tagen komplett geschlossen. Etwa 960 Öffnungsstunden kamen auf diese Weise zusammen, während denen 62 785 Entleihungen vorgenommen wurden.

Weniger Öffnungszeiten bedeuteten weniger Besucher vor Ort: Mit 55 990 Büchereientleihungen (Vorjahr: 84 736) und 6795 „Onleihe“-Downloads (Vorjahr: 7302) zeichnet sich auch erstmals ein deutlicher Ausleihrückgang ab. Insgesamt hat die Bücherei aber immerhin beachtliche 62 785 Entleihungen im Jahr 2021 erzielt. 2020 waren es noch 92 038 Entleihungen gewesen. Von vorher 1200 aktiven Lesern haben im vergangenen Jahr nur 710 ihren Ausweis aktiviert und etwas entliehen. Statt durchschnittlich 250 gab es nur 77 Neuanmeldungen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die größten Einbrüche bei den Entleihzahlen mit 11 316 wurden im Kinderbuchbereich verzeichnet. Darin wurden von den Institutionen auch weniger Medienboxen entliehen.

Romane vor Fachliteratur

Ausleihrenner waren auch 2021 die beliebten Tonies, also Hörfiguren. Bücher waren allerdings besser entliehen als Non-Book-Medien wie DVDs. „Kinderbücher erzielten immer noch die höchsten Ausleihzahlen, gefolgt von den Romanen, aber auch Sachbücher erreichten ordentliche Entleihzahlen“, heißt es in der Bilanz der Bücherei weiter. Mit den Webopac der Gemeindebücherei konnten online über www.bibliotheken.kivbf.de/oftersheim interessante Titel auf einfache Weise von Zuhause aus recherchiert und dann in der Bücherei abgeholt werden.

Rund um die Uhr zur Verfügung standen unterdessen die digitalen Angebote der Bücherei – darunter online die „Onleihe“ auf der Internetseite www.metropolbib.de und Rechercheplattformen wie Brockhaus, Duden oder auch Munzinger, die auf der Homepage der Bibliothek in der Rubrik „Digitale Angebote“ zu finden sind.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Aufgrund der Pandemie ist die Mahnroutine ausgesetzt. „Wir verlängern die Medien automatisch“, heißt es dazu vonseiten des Büchereiteams, das seit November von Marion Brenzinger unterstützt wird. Einlass und Ausgang erfolgen über das Treppenhaus. Eine kontaktlose Rückgabe der Medien ist ohne Termin am Fahrstuhl möglich.

2G und Maskenpflicht

Die Hygiene- und Abstandsregeln mit Maskenpflicht gelten auch weiterhin. Mit 2G-Nachweis kann die Bücherei zu den eingeschränkten Öffnungszeiten montags und mittwochs, 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 und 16 bis 18 Uhr sowie an Freitagen von 10 bis 12 Uhr besucht werden. Aufenthalte sollten dabei auf 30 Minuten beschränkt werden. zg