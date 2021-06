Bürger können sich für Impftermin anmelden

Oftersheim. Oftersheimer können sich für eine Impfaktion in der Gemeinde ausschließlich am Montag, 28. Juni, ab 8.30 Uhr anmelden. Um auf die Impfliste zu kommen, müssen sich Interessierte telefonisch unter 06202/59 71 31 bei den Verantwortlichen melden. Per E-Mail ist eine Anmeldung nicht möglich. Wenn alle Impftermine vergeben sind, ist keine Anmeldung mehr möglich, erklärt die Gemeindeverwaltung. Wer einen Impftermin bekommt, ihn aber nicht einhalten kann, soll diesen schnellstmöglich per E-Mail absagen. Geimpft wird am Donnerstag, 1. Juli, in der Mannheimer Straße 59. Die Zweitimpfung ist am Donnerstag, 12. August.

