Oftersheim. Wegen Krankheit bleibt das Bürgerbüro auch an diesem Freitag, 25. Februar, geschlossen. Ausschließlich in dringenden Notfällen wie einem vorläufigen Ausweisdokument ist das Bürgerbüro unter Telefon 06202/59 70 beziehungsweise per E-Mail an die Adresse buergerbuero@oftersheim.de im Rathaus erreichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits vergebene Termine werden – soweit es möglich ist – bearbeitet, teilt die Gemeindeverwaltung auf www.oftersheim.de mit.