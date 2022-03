Oftersheim. Wegen Krankheit ist das Bürgerbüro in Oftersheim auch in dieser Woche, 28. Februar bis 4. März, geschlossen, wie die Gemeinde mitteilt. Ausschließlich in dringenden Notfällen (wie z.B. ein vorläufiges Ausweisdokument) können Besucher das Bürgerbüro unter Telefon 06202/5970 beziehungsweise per E-Mail buergerbuero@oftersheim.de im Rathaus erreichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bestehende Termine werden soweit es geht bearbeitet.Für alle anderen Angelegenheiten bittet die Verwaltung bis nächste Woche zu warten.