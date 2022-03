Bürgermeisterwahl in Oftersheim: Seidel auf der Suche nach Gewerbeflächen

Oftersheim. Er will mit den Gewerbetreibenden in der Gemeinde kontinuierlich im konstruktiven Austausch sein – das ist ein Ziel von Bürgermeister Kandidat Pascal Seidel. Aus diesem Grund hat er den seit 1970 in Oftersheim ansässigen Familienbetrieb JM-Metallbau besucht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Betrieb befindet sich in zweiter Generation im Besitz der Familie Matejka, derzeit unter Leitung von Jochen Matejka, heißt es in der Pressemitteilung des Kandidaten. Mit Einstieg von Sohn Torben, der gerade die Meisterschule abgeschlossen hat, wird bereits die mittelfristige Übernahme in die dritte Generation vorbereitet. Bei der Führung durch die Betriebsräumlichkeiten wurde schnell ersichtlich, dass diese nicht mehr zeitgemäß sind und zudem durch die Enge ein effizientes Arbeiten erschweren.

Lage ist schwierig

„Auch die Lage der Werkstatt im Wohngebiet in der Hebelstraße mit Problemen bei der Anlieferung von Material erschweren die Arbeit und führt regelmäßig auch zu verständlicher Kritik seitens der Nachbarn“, erklärte Matejka.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Interview Pascal Seidel will Bürgermeister in Oftersheim werden Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Blick auf 2021 Jahresrückblick 2021 in Oftersheim: Rettungszentrum auf der Zielgeraden Mehr erfahren

Aus diesem Grund ist Jochen Matejka seit drei Jahren auf der Suche nach einer geeigneten Gewerbefläche, vorzugsweise in Oftersheim, wo der Betrieb seit nunmehr 52 Jahren ansässig ist. Er würde auch gerne expandieren und mindestens einen neuen Mitarbeiter einstellen. Leider sei die Suche nach einem Grundstück bislang erfolglos, obwohl er bereits das ein oder andere im Auge hatte. Seidel war es ein Anliegen, sich die Situation vor Ort anzuschauen, um sich ein Bild von der Gesamtsituation machen zu können. „Ich möchte Herrn Matejka gerne unterstützen, seinen Betrieb hier in Oftersheim weiterzuführen und habe da auch schon die ein oder andere Idee, die ich im Falle meiner Wahl zum Bürgermeister auch zeitnah dem Gemeinderat präsentieren würde“, erklärte Seidel abschließend.

Seidel will in den kommenden Wochen und Monaten weitere Gespräche, auch mit dem Verein Lebendiges Oftersheim, suchen. zg