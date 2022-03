Bürgersprechstundemit Gemeinderäten

Oftersheim. Die SPD lädt am Montag, 7. März, zu einer Bürgersprechstunde mit Gemeinderätin Gudrun Wipfinger-Fierdel und Gemeinderat Jens Rüttinger ein. Die Sprechstunde findet nach Auskunft der Sozialdemokraten ab 17.30 Uhr im Bürgersaal des Neuen Verwaltungsgebäudes in der Eichendorffstraße 2 statt. Im Anschluss daran beginnt eine Fraktionssitzung über die Tagesordnung der anstehenden Gemeinderatssitzung am 8. März.

Die Sprechstunde der Sozialdemokraten am 7. März wird unter Einhaltung der an diesem Tag gültigen Corona-Regeln durchgeführt. Eine Anmeldung unter Telefon 0172/6 23 68 83 oder schriftlich per E-Mail an jens.ruettinger@concordia.de ist daher für eine Teilnahme unbedingt erforderlich, heißt es in der Einladung der SPD. zg

