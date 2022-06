Büschelschön mit Klatschmohn still im Wind

Oftersheim. Der tolle Schnappschuss unseres Fotografen Ralf Lackner ist am Rand eines landwirtschaftlich genutzten Feldes hinter dem Ortsausgang Oftersheim Richtung Plankstadt entstanden. Es zeigt die Phacélia (Büschelschön). Sie ist keine heimische Pflanze, sondern in Süd- und Nordamerika zu Hause. Sie wird aber oft ausgesät, um Insekten anzulocken. Unter die Phacélia hat sich ein einzelner roter Klatschmohn gemischt. Er blüht meist von Ende Mai bis in den Juli hinein. Dann wird’s ihm wohl zu heiß. Klatschmohn verträgt Sonne pur ziemlich gut und kann mit Trockenheit gut umgehen. So filigran wie er aufgebaut ist, steht er gerne im Wind und wiegt sich. Dies ist die große Herausforderung für den Fotografen, Nahaufnahmen zu machen, da sich die Blüten eben kaum still verhalten. jog/Bild: Ralf Lackner

