Buggy aus der Mozartstraße

Oftersheim. Am Feuerwehrgerätehaus in der Mozartstraße ist kürzlich ein Buggy gefunden worden. Dieser wurde im Rathaus abgegeben. Die Besitzer können sich im Bürgerbüro melden, schreibt die Verwaltung in einer Pressemitteilung. Im Fundrecht ist geregelt: Wer eine verlorene Sache findet, muss diese dem Eigentümer zurückgeben. Wenn er die Empfangsberechtigten nicht kennt, muss der Fund bei einer zuständigen Behörde gemeldet werden – außer die Sache ist nicht mehr als 10 Euro wert. zg/Bild: Gemeinde

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1