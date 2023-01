Bundespräsident Steimeier ist Ehrenpatenonkel von Ismael aus Oftersheim

Oftersheim. Ismael ist knapp ein Jahr alt und das siebte Kind des Ehepaares Demiri und Gushanaj aus Oftersheim. Und weil Ismael das siebte Kind ist, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier jetzt die Ehrenpatenschaft für ihn übernommen. Dies teilte die Gemeinde Oftersheim mit.

Bürgermeister Pascal Seidel überreichte in Vertretung eine Urkunde, die mit der Ehrenpatenschaft verbunden ist. Außerdem gibt es ein Patengeschenk in Höhe von 500 Euro an die erfreuten Eltern Kentijana Demiri und Besim Gushanaj.

Zur Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten Der Bundespräsident übernimmt auf Antrag der Eltern die Ehrenpatenschaft für das siebte Kind einer Familie.

Als die Mutter ihrem Sohn die Autogrammkarte mit dem Foto des Bundespräsidenten zeigte, sagte sie: „Schau, das ist jetzt unser Onkel. Vielleicht laden wir ihn mal zum Geburtstag ein?“ Bürgermeister Pascal Seidel ergänzte: „Oder du besuchst ihn mal in Berlin…“

Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten für Oftersheimer: Viele Kinder nichts Ungewöhnliches

Für die Großfamilie sind viele Kinder nichts Ungewöhnliches. Auch mütter- und väterlicherseits gab es immer zahlreichen Nachwuchs. Ismael hat übrigens fünf Schwestern und einen Bruder. Für Oftersheim sind sieben Kinder schon ungewöhnlich, man freue sich aber über jedes Kind, so Bürgermeister Seidel.