„Burschen“ im Seniorentreff

Oftersheim. Alle Besucher des Seniorentreffs und die Bewohner des Siegwald-Kehder-Hauses sind an diesem Kerwemontag, 17. Oktober, zum geselligen Beisammensein mit den „Ofdascha Kerweborscht“ in die Cafeteria und zu einem Imbiss mit Bratwurst und Sauerkraut eingeladen. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Das Organisationsteam freut sich über regen Zuspruch und bittet um Anmeldungen bei Ute Walter vom Seniorenbüro der Gemeinde unter Telefon 06202/59 71 14.

Bei ihrer „Tour der Leiden“ kommen die Kerweborscht in einigen Gaststätten vorbei. Früher hieß das, sofern an einer Wirtschaft ein Strauß hing, dass es dort gutes Essen gibt. Das dürfte in der Seniorenbegegnungsstätte Siegwald-Kehder-Haus in der Mannheimer Straße 19 bis 29 genauso der Fall sein. Dass die tatendurstigen Kerweborscht sich stärken müssen, ist klar. zg