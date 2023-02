Bushaltestelle in Oftersheimer Ortsmitte wird verlegt

Oftersheim. Wie das Ordnungsamt der Gemeindeverwaltung informiert, ist in nächster Zeit die andere Positionierung einer Bushaltestelle in der Ortsmitte unumgänglich. Also wird aufgrund von Baumaßnahmen im Bereich der Eichendorffstraße ab Montag, 27. Februar, bis voraussichtlich Freitag, 10. März, die Haltestelle Oftersheimer Rathaus in Fahrtrichtung Heidelberg verlegt und befindet sich während der Baumaßnahme im Bereich des Kirchturms. In Fahrtrichtung Speyer bleibt unterdessen die Haltestelle am bisherigen Standort, so das Ordnungsamt weiter. An den Fahrzeiten ändert sich nichts.

