Bushaltestelle wird verlegt

Oftersheim. Die Oftersheimer Bushaltestelle Rathaus in Richtung Heidelberg ist laut Pressemitteilung des Ordnungsamtes örtlich verlegt worden. „Aufgrund von Baumaßnahmen im Bereich der Eichendorffstraße bis voraussichtlich 10. März wird die Bushaltestelle Rathaus in Fahrtrichtung Heidelberg verlegt und befindet sich während der Baumaßnahme im Bereich des Kirchturms“, informiert das Ordnungsamt.

In Fahrtrichtung Speyer bleibe die Haltestelle am bisherigen Standort weiter bestehen, sodass die Fahrgäste wie gewohnt zu- und aussteigen können. An den Fahrzeiten ändere sich unterdessen nichts, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. zg