Cara Fassott, Paula Völker, Adrian Rüttinger neu dabei

Oftersheim. Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, Jens Rüttinger, freute sich, drei junge Menschen, die sich alle von derselben Klassenstufe des Hebelgymnasiums kennen, in der SPD willkommen zu heißen.

Die 17-jährigen Freundinnen Paula Völker und Cara Fassott sagten zu den Beweggründen ihres Eintritts: „Die SPD ist die Partei, in der jeder willkommen ist – egal woher man stammt, wie man aussieht, welches Geschlecht und welche Sexualität man hat. Die SPD steht für Toleranz, Offenheit und Nächstenliebe, was für uns an erster Stelle ist. Dies sollte selbstverständlich sein, ist es aber leider immer noch nicht. Wir glauben, dass die SPD diejenige Partei ist, mit welcher man diese Werte in der Gesellschaft fest verankern kann.“

Die beiden jungen Frauen diskutieren sehr oft über Politik, woraufhin sie festgestellt haben, dass es wichtig ist, sich selbst einzusetzen, wenn man seine Meinung vertreten haben will. „Wir möchten uns engagieren und aktiv werden“, meinten sie abschließend übereinstimmend.

Überzeugung zu Grundwerten

Der Dritte im Bunde ist der 16-jährige Adrian Rüttinger, der aus der festen Überzeugung zu den Grundwerten der SPD wie Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität in die Partei eingetreten ist. „Bildungspolitik und soziale Gerechtigkeit sind für mich wichtige Politikfelder, da muss sich noch viel verbessern“, zeigte sich das Neumitglied überzeugt.

Jens Rüttinger stellte abschließend fest, dass dieses Jahr bereits fünf Mitglieder in die SPD eingetreten sind. Da keine Austritte zu verzeichnen waren, sei dies der höchste Mitgliederstand seit 2014, heißt es in der Pressemitteilung des SPD-Ortsvereins abschließend. zg