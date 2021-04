Region. Wieder einmal kommt es bei der Strategie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu einer plötzlichen Wendung: Statt eines weiteren, eigentlich bereits geplanten, Treffens zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Länderchefs, soll nun im Eilverfahren das Infektionsschutzgesetz verschärft werden. Der Plan ist, einheitliche Regelungen auf Bundesebene zu schaffen, anstatt weiterhin den Ländern die Entscheidungsfreiheit zu überlassen. Konkret geht es darum, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis auf über 100 steigt. Voraussichtlich soll die Gesetzesänderung bereits in der kommenden Woche vom Kabinett abgesegnet werden.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 102,5 gestiegen. Die Differenz zum Vortag beträgt somit 2,2. Aktuell sind im Kreis 1009 Menschen positiv auf das Virus getestet. Zuvor war der Inzidenzwert leicht gefallen, zum aktuellen Zeitpunkt zeichnet sich also in keine Richtung ein bemerkenswerter Trend ab. Welchen Einfluss mögliche Treffen während der Osterfeiertage auf die Infektionszahlen hatten, ist zurzeit noch nicht eindeutig zu beurteilen.

Im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung vermeldet weiterhin die Große Kreisstadt Hockenheim mit 53 positiv Getesteten die höchste Fallzahl, dahinter liegen die Große Kreisstadt Schwetzingen (38) sowie die Gemeinden Brühl (29), Eppelheim (22) und Plankstadt (21). Am unteren Ende der Liste, was in diesem Fall natürlich von Vorteil ist, befinden sich Altlußheim und Neulußheim mit sechs beziehungsweise 13 positiv getesteten Einwohnern.

16 positive Fälle in Oftersheim

In Oftersheim liegt die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen aktuell bei 16. Somit gab es seit dem Vortag sechs gemeldete Neuinfektionen. Das entspricht für die Hardtgemeinde einem Inzidenzwert von 65,1.

Somit liegt Oftersheim in dieser Hinsicht immer noch unter dem Schnitt des Rhein-Neckar-Kreises. Zurzeit befinden sich in Oftersheim 19 Menschen in Quarantäne. Seit dem Vortag gab es keine weiteren Meldungen über Genesene. lh

