Chor bestückt Markthütte

Oftersheim. Die Chorgemeinschaft Unisono ist am Freitag, 3. Dezember, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr in einer der beiden Weihnachtshütten auf dem Oftersheimer Wochenmarkt an der Kurpfalzhalle präsent. „Schönes und Kreatives sowie die von Chormitgliedern traditionell selbst gekochte Marmelade in verschiedenen Geschmacksrichtungen stehen für die Adventszeit und für Weihnachten zum Verkauf“, teilen die Sänger mit.

Der Markt findet freitags ab 14 Uhr auf dem Festplatz an der Kurpfalzhalle statt. Besucher finden Käse, griechische Produkte, Obst, Gemüse und Eier, Blumen, Minidonuts, Dampfnudeln, Honigprodukte und Schwarzwälder Spezialitäten.

Beim Einkaufen plaudern

„Der Wochenmarkt ist ein Treffpunkt in der Ortsmitte zum Einkaufen genauso wie zum Plaudern“, freuen sich die Organisatoren der Verwaltung. Die Stände schließen um 17 Uhr. zg