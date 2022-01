Christbäume jetzt entsorgen

Oftersheim. Die traditionelle Weihnachtsbaumsammlung wurde aufgrund der angespannten Corona-Situation nicht von Vereinen angeboten, um die Kontakte zwischen Abholern und Bürgern zu vermeiden. Das Ordnungsamt bietet daher noch bis Samstag, 15. Januar, an, ausgediente Christbäume an vier Stellen im Ortsgebiet abzulegen. Von diesen Punkten aus werden sie kostenlos abtransportiert.

Auf den Grünflächen des Gemeindeparks (zum Festplatz hin), an der Friedenslinde am Friedhof (Hardtwaldsiedlung), am Goetheplatz und am Lessingplatz können die Weihnachtsbäume entsprechend abgelegt werden – allerdings nicht zerkleinert und von jeglicher Dekoration befreit. Ebenso besteht die Möglichkeit der Entsorgung über die Biotonne, teilt die Verwaltung mit.

Die Idee, Ablage- und Abholpunkte auszuweisen, kam der Gemeinde aufgrund einiger Vorkommnisse im vergangenen Jahr. Damals seien die ausgedienten Weihnachtsbäume teilweise auf anderen öffentlichen Plätzen widerrechtlich abgelagert worden, unter anderem auf Wiesenstücken und in Parkbuchten. Diese wilden Ablageplätze verwahrlosten in der Regel ziemlich rasch zu kleinen Müllhalden, schreibt die Verwaltung. Daher bittet die Gemeinde, zur Entsorgung die genannten Ablageplätze und den Zeitraum einzuhalten.

Wer den Weihnachtsbaum noch etwas stehenlassen möchte, hat am Häckselplatz die Möglichkeit, ihn zu den üblichen Öffnungszeiten abzugeben. Der örtliche Häckselplatz ist eine freiwillige Oftersheimer Einrichtung. zg/mgw

