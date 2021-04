Oftersheim/Region. In Oftersheim sind zehn Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden (Stand: 8. April). Im Vergleich zum Vortag gab es eine Neuinfektion, zwei Menschen wurden als genesen gemeldet. Es befinden sich aktuell 27 Oftersheimer in Quarantäne.

Die höchsten Fallzahlen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung haben die Großen Kreisstädte Hockenheim (52) und Schwetzingen (43). Aber auch Brühl (29 positiv getestete Personen), Eppelheim (23) und Plankstadt (21) melden relativ viele Corona-Patienten. Schlusslicht – und das ist in diesem Fall als Vorteil zu verstehen – sind Neulußheim (9) und Altlußheim (4).

Die Sieben-Tage-Inzidenz des Rhein-Neckar-Kreises liegt bei 100,3 (Stand: 8. April) und ist somit im Vergleich zum Vortag erneut gesunken – um 2,2. Ob dieser Wert allerdings Anlass für vorsichtige Hoffnung auf eine Trendwende ist oder nur die Folge geringeren Anzahl von Testungen während der Osterfeiertage, werden die kommenden Tage zeigen. Ob die Zeit seit Karfreitag sich grundsätzlich auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt hat, wird man verlässlich ohnehin erst in der kommenden Woche sehen.

Doch selbst wenn die Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis einmalig unter 100 fällt, wird das noch nicht sofort Lockerungsmaßnahmen nach sich ziehen. Dafür müssen die Werte erst einmal stabil bleiben.

Und auch wenn in einzelnen Kommunen – in Oftersheim am Donnerstag beispielsweise 24,7 – der Wert relativ niedrig ist, kann hier noch nicht über Öffnungen nachgedacht werden. Entscheidend ist die Situation im gesamten Rhein-Neckar-Kreis. az/lh