Damit alle Eltern gleichmaßen vom Erlass profitieren

Oftersheim. In der März-Sitzung hatte der Gemeinderat einstimmig beschlossen, die Elternbeiträge für die Albert-Schweitzer-Kita und die kommunalen außerschulischen Angebote sowie für Krippen und Kitas in kirchlicher und freier Trägerschaft für Januar und Februar zu erlassen. Jetzt behandelte das Gremium einen Antrag der Grünen, auf die Elternbeiträge zur außerschulischen Betreuung für den Zeitraum vom 1. bis 14. März zu verzichten. Das sei „notwendig im Sinne der Gleichstellung und Fairness“, erläuterte Simone Rehberger.

Für die Zeit vom 11. Januar bis 21. Februar hatte das Land Unterstützung in Höhe von 80 Prozent der regulären Elternbeiträge und Gebühren gewährt. Anders als bei Krippen und Kindertageseinrichtungen war der Schulbetrieb in den ersten beiden Märzwochen aber eingestellt gewesen. Es hatte nur eine Notbetreuung gegeben. Im März hatte die Gemeinde aufgrund der Betreuungsgebühren Einnahmen in Höhe von 12 400 Euro. Mit dem Erlassen der Beiträge fehlten 6200 Euro. Die Einnahmen für die Notbetreuung in den ersten Märzwochen hatten 2000 Euro betragen.

Der Gemeinderat verzichtet nun auf rund 4200 Euro. Alle Fraktionen waren für den Grünen-Antrag. Michael Seidling (FWV) und Annette Dietl-Faude (CDU) stimmten zu. „Es wäre schlecht, wenn wir uns mit Anträgen überböten“, meinte Jens Rüttinger (SPD). Es sei klar gewesen, dass alle Räte zustimmen würden.

Peter Pristl (FDP) erinnerte an die Fraktionssprechersitzung: „Absprachen werden heute ja nicht mehr eingehalten.“ Grünen-Fraktionsvorsitzender Patrick Schönenberg wunderte sich. Er könne sich an keine feste Absprache erinnern: „Wir stellen solche Anträge auch künftig.“ vw

