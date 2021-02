Oftersheim. Das Bundes-Naturschutzgesetz verbietet in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September, Hecken, lebende Zäune, Bäume (die außerhalb des Waldes oder von gärtnerisch genutzten Grundflächen sowie Hausgärten stehen), Gebüsche und Röhrichtbestände abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen. Zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen das ganze Jahr über. Darauf macht Ulrike Krause vom Umweltamt der Gemeinde aufmerksam.

Soll ein Baum gefällt werden, so sind zwingend die Vorschriften des besonderen Artenschutzes – zum Beispiel Störungsverbot während der Fortpflanzungs-, Aufzucht- oder Überwinterungszeiten – oder das Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von geschützten Arten zu beachten.

Dies bedeutet, dass vor Fällung der Baum auf entsprechende Lebensstätten (unter anderem Baumhöhlen, Rindenabplatzer, Spalten oder Risse oder auch auf Spuren von Holzkäfern wie Schlupflöcher, Fraß- oder Saftspuren) zu untersuchen ist.

Wenn Vorkommen gefunden werden, ist – natürlich vor der Fällung – die untere Naturschutzbehörde zu informieren. Dann muss geprüft werden, inwieweit die arten-schutzrechtlichen Verbote erfüllt werden und daher eine artenschutzrechtliche Ausnahme oder Befreiung erforderlich ist. Durch diese Vorschriften soll auch im Siedlungsbereich ein Mindestschutz von Lebensstätten wild lebender Tiere sichergestellt werden.

Maßvoller Rückschnitt

Gerade nach Regenfällen entwickeln sich Hecken und Sträucher besonders stark. Dadurch wachsen teilweise auch Gehwege und Straßen zu, so dass diese oft nur mit Einschränkungen benutzt werden können. Ein maßvolles Zurückschneiden von Hecken, Büschen und Bäumen kann somit im Einzelfall notwendig werden und steht auch nicht im direkten Konflikt mit dem Natur-schutzgesetz. Wichtig ist bei diesen Arbeiten, dass auf frei lebende Arten, insbesondere brütende Vögel, geachtet wird. Grundsätzlich sind solche Arbeiten an lebenden Zäunen, Sträuchern oder auch Bäumen nach Möglichkeit außerhalb der Vegetationsperiode zu erledigen. Nur so kann man sicher sein, dass ein geringstmöglicher Eingriff in die Natur vorgenommen wird.

Ein vollständiges Abschneiden von Hecken, Sträuchern, Bäumen und Ähnlichen ist also noch bis zum 28. Februar erlaubt. Diese Arbeiten sollten daher zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt in den nächsten Tagen erledigt werden. zg