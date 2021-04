Das gilt bei der bundesweiten Notbremse ab einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100

Oftersheim. Überschreitet ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt eine Inzidenz von 100, werden dort künftig bundeseinheitliche Maßnahmen das Infektionsgeschehen eindämmen. Das geänderte Infektionsschutzgesetz ist am Samstag in Kraft getreten. Die wichtigsten Regelungen haben wir in einem Infokasten zusammengefasst. Bei einer Inzidenz, die mehrere Tage unter 100 liegt, gibt es weiterhin regional unterschiedliche Maßnahmen.

AdUnit urban-intext1

Heidelberg rutscht unter 100er-Marke Überschreitet ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt eine Inzidenz von 100, werden dort künftig bundeseinheitliche Maßnahmen das Infektionsgeschehen eindämmen. Das geänderte Infektionsschutzgesetz ist am Samstag in Kraft getreten. Die wichtigsten Regelungen haben wir in einem Infokasten zusammengefasst. Bei einer Inzidenz, die mehrere Tage unter 100 liegt, gibt es weiterhin regional unterschiedliche Maßnahmen. Und so sieht’s in unserer Region aus: Der Rhein-Neckar-Kreis hat (Stand 25. April) eine Sieben-Tage-Inzident von 147,2, die Stadt Heidelberg von 95,4. Der Wert des Rhein-Pfalz-Kreises beträgt 137,8, in Ludwigshafen 242,1 und in Speyer 225,5. az

Und so sieht’s in unserer Region aus: Der Rhein-Neckar-Kreis hat (Stand 25. April) eine Sieben-Tage-Inzident von 147,2, die Stadt Heidelberg von 95,4. Der Wert des Rhein-Pfalz-Kreises beträgt 137,8, in Ludwigshafen 242,1 und in Speyer 225,5.