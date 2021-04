Das Herz auf der Zunge und auf dem rechten Fleck

Oftersheim. Als Reaktion auf die Verleihung der Ehrenbürgerwürde im November 2019 meinte er damals: „Danke und alles andere können wir ja bei Gelegenheit besprechen.“ Friedbert Schnabel war kein Freund der großen Worte, aber einer, der immer geradeheraus seine Meinung sagte und seiner Linie treu blieb. Dafür wurde er geschätzt. Und das war sicher auch ein Grund, weshalb er 30 Jahre im Gemeinderat das Geschehen in „seinem“ Oftersheim mitbestimmen durfte. Er trug sein Herz auf der Zunge und auf dem rechten Fleck. Doch das hörte in der Nacht von Montag auf Dienstag auf zu schlagen. „Fiete“, wie er von seinen zahlreichen Freunden genannt wurde, starb nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 72 Jahren.

Am 9. April 1949 in Schwetzingen geboren und in Oftersheim aufgewachsen musste er schon früh Verantwortung schultern. Als sein Vater Wilhelm am Silvesterabend 1970 plötzlich starb, übernahm der damals 21-Jährige das Geschäft und führte es gemeinsam mit seiner Mutter Elsa weiter. Er legte im April 1972 die Meisterprüfung ab und passte den Betrieb im Laufe der Jahre den Erfordernissen der jeweiligen Zeit an, stets unterstützt von seiner Frau Inge, die er im September 1976 heiratete.

Als Sohn Christian alle Prüfungen und die notwendigen Erfahrungen gemacht hatte, übergab der damals 60-Jährige nach einer Zeit des gemeinsamen Wirkens das Familienunternehmen im Juni 2009 an die nächste Generation. Christian Schnabel leitet die Bäckerei seither gemeinsam mit seiner Frau Kerstin.

Segeln war seine Leidenschaft

Fortan widmete sich „Fiete“ hauptsächlich seinem großen Hobby, der Segelei. Schon mit seiner Familie machte er früher Urlaub am Bodensee mit dem eigenen Segelboot „FranciSCO“.

Der Lokalpolitik blieb Friedbert Schnabel im beruflichen Ruhestand treu. 1989 nahm er für die FDP erstmals am Ratstisch Platz. Nach seiner Wiederwahl 1994 wechselte er 1996 zu den Freien Wählern. Mit der Gemeinderatswahl im Mai 2019 kehrte er zur FDP zurück, verpasste aber den Einzug ins Gremium.

„Mit seinen unkonventionellen Wortmeldungen hat er uns oft zum Nachdenken gebracht“, beschrieb ihn Bürgermeister Jens Geiß. In den 30 Jahren setzte er sich vor allem für das Bellamar ein. Aber auch bei der Entwicklung von Neubaugebieten, dem Ausbau der Kinderbetreuung oder der Entwicklung des Gewerbeparks Hardtwald war er beteiligt.

Doch am liebsten beschäftigte er sich mit seinen geliebten Enkeln Nico und Nora Schnabel sowie Mira und Tim, den Kindern von Tochter Anja und Schwiegersohn Christof Schneider. Mit dem Quartett ist er nach Otterstadt zu seinem Segelboot gefahren. Seine Tricks und Kniffe hat der Opa gerne weitergegeben. Mit der Ältesten Mira hat er Apfelpfannkuchen gebacken und ihr immer wieder Rezepte aus seinem reichen Erfahrungsschatz geschickt.

Zuletzt hat der gestandene Bäckermeister auch das Metzgerhandwerk entdeckt: Er liebte es, Fleischkäse und Leberwurst in der eigenen Küche herzustellen.

Zu den Freuden, die er in seiner Freizeit genießen durfte, gehörten Reisen weiter weg: in die USA oder zum Segeln nach Kroatien, in die Türkei, nach Korfu oder Antigua. Auch das Radfahren gehörte zu den Hobbys von Friedbert Schnabel. Er hatte sich ein E-Bike angeschafft und unternahm viele Touren. Ebenso hat er Oftersheim gerne auf zwei Rädern erkundet – bis er im Herbst des vergangenen Jahres die Diagnose Krebs bekam. Von der Krankheit wurde er schließlich besiegt.

Weggefährten beschreiben Friedbert Schnabel als „nah am Wasser gebaut“. Sicher haben auch viele Freunde und Bekannte schwer schlucken müssen, als sie von seinem Tod erfahren haben. az