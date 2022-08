Das Insektenhotel und sein Vorbild

Oftersheim. Beim interessanten und geselligen Nachtreffen vor Kurzem war es soweit – und nun ziert ein Insektenhotel die Wiese vor der Christuskirche. Ganz der Kirche nachempfunden gingen dafür 16 Familien im Schullandheim Hertlingshausen an die Arbeit. Es wurde gesägt, geschraubt und gehämmert und schließlich die Behausung eingerichtet. Sogar der Kirchturm steht genau wie im Orginal neben der Kirche. Auch für den eigenen Garten oder Balkon entstanden kleine Hotels. Mitgebrachte Dosen wurden dazu bemalt oder mit Wolle umwickelt, mit Beinen und Flügeln versehen und wurden so selbst zu Bienen oder Käfern, die dann mit ihrem Innenleben für weitere Unterkünfte sorgen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf eine Rallye eingelassen

Der Weg zur Freizeit war mit einigen Hindernissen versehen, hatten sich die Teilnehmer doch auf eine Rallye eingelassen. Anhand des Gesangbuchs wurde das erste Etappenziel Schifferstadt errätselt und auch dort mussten einige knifflige Aufgaben gelöst werden. Im Tierpark Birkenheide gefiel es einigen Kindern – und vielleicht auch dem ein oder anderen Erwachsenen – so gut, dass der Stopp durch eine kleine Pause verlängert wurde.

Nach zwei Jahren „Auszeit“ waren etwa die Hälfte der Familien zum ersten Mal dabei, aber bereits nach dem Premierenabend und einigen Runden am überlangen Tischkicker hatten sich die verschiedensten Gruppen von Kindern zusammengefunden und auch die Erwachsenen kamen auf ihre Kosten.

Neben den Bastelaktionen kam auch der Bewegungsdrang nicht zu kurz und so standen am Nachmittag eine Reihe von Spielstationen zur Auswahl. Mit einem Laufzettel in kleine Gruppen aufgeteilt war das weitläufige Außengelände mit Leben gefüllt. Ob Dosenstelzenlauf, Seilspringen oder auf dem Bobbycar – egal in welchem Alter – stand der Spaß dabei immer im Vordergrund.

Auch am zweiten Tag gab es wieder Spiel- und Bastelmöglichkeiten. Kronkorken wurden zu Spielsteinen bemalt und aus einer Stofftasche entstand das dazu passende Spielfeld für „Mensch ärgere Dich nicht“ oder „Mühle“. Es gab aber auch Freiraum für Unterhaltung, ein Kapitel in einem Buch, vorgelesen in der mitgebrachten Jurte oder eine kleine Wanderung. Obligatorisch, aber inzwischen wegen der damit verbundenen Waldbrandgefahr nicht mehr selbstverständlich, war der Grillabend. Zum Glück waren die Wälder noch nicht ganz so ausgetrocknet und kurz vorher hatte es noch geregnet, sodass die Oftersheimer Familien tatsächlich grünes Licht für das Feuer bekamen.

Auf dem großen Grillrost waren schnell alle Teilnehmer verpflegt und der Abend ging noch mit allerlei launigen Darbietungen der Rallyeteams von der Anreise weiter.

Drei Tage, die gefühlt ein ganzer Urlaub waren, gingen zu Ende, aber das Nachtreffen brachte noch einmal alle zusammen. Das Insektenhotel wurde den Bewohnern übergeben und hoffentlich summt und brummt es da bald kräftig. Darüber hinaus ist man in der Gemeinde gespannt, wie sich das Umfeld der Kirche entwickelt, denn auch für die Ernährung der Bienen sind noch weitere Maßnahmen vorgesehen.

Verjüngung im Orgateam

Die Neuauflage für das kommende Jahr ist bereits in Planung und dazu erfährt das Orgateam erfreulicherweise durch die Familien Rokossa und Reuter eine Verjüngung, da die Kinder der bisherigen Organisatoren Boos, Sturm und Fellenberg schon recht groß geworden sind. Erfreulich also, dass damit ein nahtloser Generationswechsel möglich und diese Familienfreizeit ein lebendiger Bestandteil der Gemeinde bleiben wird. zg