Das ist alles normal

Oftersheim. Das ist eine voll schwule Farbe!“ „Wusstest du, dass der früher mal ’ne Frau war?“ „Schwule und bisexuelle Männer dürfen in Deutschland nur Blut spenden, wenn sie in den letzten zwölf Monaten keinen Sex mit einem Mann gehabt haben. Transgeschlechtliche Menschen gar nicht.“ „Das ist doch nur eine Phase!“ „Ich habe nichts gegen Schwule, trotz alledem!“ „Ich mag Lesben – vor allem im Porno!“ „Du bist schwul? Das sieht man aber nicht!“ „Die ist nicht normal, die ist andersrum!“ „Die arme Familie – da gibt’s keine Enkel!“ „Das ist wider Gott und die Natur!“ „Schämen sich deine Eltern eigentlich nicht für dich?“ „Lass uns hier besser nicht Händchenhalten!“ „Die gehört einfach mal von einem richtigen Mann rangenommen!“ „Jetzt haben wir doch 1994 schon die strafrechtlichen Sondervorschriften für Homosexuelle abgeschafft – was wollen die denn noch alles?“ „Die sieht doch schon aus wie ein Lkw-Fahrer!“ „Vorsicht, die sind vom anderen Ufer!“ „Da geht es doch nur um Sex!“ „Die ficken kleine Kinder!“ „Das ist doch ekelhaft und krankhaft!“ „Ach, du gehörst auch zu diesem Völkchen – wie Conchita Wurst!“ „Ein jeder soll nach seiner Façon selig werden, aber wenn mein Sohn mir sagen würde, dass er schwul wäre, dann würde ich ihn totschlagen!“ „Einen Segen gibt es für die nicht!“ „Voll der Hinterlader!“ „,Es’ verkleidet und frisiert sich immer, als wäre ,es’ ein Junge!“ „Beim Adolf sind die noch ins Gas geschickt worden!“ „Schwuchtel!“ „Teppichleckerin!“ „Was soll der Scheiß mit dem CSD denn?“

So lange wir solche Sätze hören und womöglich noch gutheißen, genau solange ist es notwendig für die im Grundgesetz verankerte Gleichberechtigung aller Menschen mit der Regenbogenfahne in der Hand zu demonstrieren. Und das auch im Dorf und – wenn nötig – in der eigenen Familie. Doch das braucht Kraft und Mut. Beides erhalten Menschen, wenn sie erleben dürfen, dass auch andere offen und ehrlich dafür einstehen, dass LGBTQIA+ normal ist.