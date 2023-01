Das Motto: „So wird gefeiert“

Oftersheim. Unter dem Motto „So wird gefeiert“ lädt der TSV 1895 Oftersheim endlich auch wieder in diesem Jahr zur Faschingsfeier Ü36 in den Rose-Saal ein. Mit fetzigen Hits der 70er, 80er und 90ern, groovigen Oldies, Party-Klassikern und aktuellen Chart-Hits wird der Saal am Samstag, 11. Februar, ab 19.31 Uhr eingeheizt und die Gäste sollen einfach Spaß haben.

Auch diesmal sorgen die DJs des „CD-Promotion Teams“ mit Lightshow und dem perfekten Sound für Stimmung auf der Tanzfläche und für den zusätzlichen „Wow“-Effekt – „Tanzen, feiern und Party machen ausdrücklich erlaubt!“ Für das leibliche Wohl ist gesorgt und Longdrink-Fans werden an der Sekt- und Cocktailbar zu den gewohnt günstigen „So-wird-gefeiert–Preisen“ ganz bestimmt auf ihre Kosten kommen.

Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf für 15 Euro zu den Öffnungszeiten in der TSV-Geschäftsstelle (Montag und Dienstag, jeweils 10 bis 12 Uhr, Mittwoch, 9 bis 12 Uhr, Donnerstag, 15 bis 17 Uhr, Freitag, 10 bis 12 Uhr) und bei Elisabeth Groß, Abteilungsleiterin des Gesundheits- und Rehasports, unter Telefon 06202/5 17 47.

„So wird gefeiert“ – wenn nicht jetzt, wann dann? zg