Das steht beim Oftersheimer Gemeinderat auf der Tagesordnung

Oftersheim. Für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 18. September, geht es langsam in die Planungen. In der kommenden Gemeinderatssitzung am Dienstag, 22. März, wird ab 18 Uhr in der Karl-Frei-Halle der Gemeindewahlausschuss für die Bürgermeisterwahl beschlossen.

Außerdem steht auf der Tagesordnung die Kooperationsvereinbarung zum Klimaschutz zwischen dem Rhein-Neckar-Kreis und seinen Kommunen.

Die Gemeinderäte werden zudem über die Minderung der Jagdpacht und Reduzierung der Wildschadensdeckelung sprechen und auch die Kinder sind Thema. Für die Sanierungsarbeiten der Theodor-Heuss-Schule für den Ganztagesbetrieb werden Aufträge für Trockenbauarbeiten vergeben. nina

