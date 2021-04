Das Team ist gesprächsbereit

Oftersheim. Wegen der weiterhin hohen Inzidenz müssen der offene Bereich und der Schülertreff des Jugendzentrums (Juz) geschlossen bleiben. Um wieder öffnen zu können, muss der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert für den Rhein-Neckar-Kreis mindestens fünf Tage in Folge unter 100 liegen.

Bis es soweit ist, bietet das Juz-Team Einzeltermine für Gespräche und eine telefonische Beratung an. Erreichbar ist das Juz-Team immer montags bis freitags von 14 bis 16 Uhr telefonisch unter der Nummer 06202/59 71 56, per E-Mail unter: info@juz-oftersheim.de oder per Chat: juz_oftersheim (Instagram) oder @juzoftersheim (Facebook). zg