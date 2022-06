„Dass du die anderen brauchst – mehr als nur Klicks und Memes“

Oftersheim. In der Evangelischen Kirchengemeinde Oftersheim wurde Konfirmation gefeiert. 29 Jugendliche zogen mit dem Kirchengemeinderat und Pfarrer Tobias Habicht feierlich in die Kirche ein, so manche Eltern und Paten kämpften dabei mit den Tränen. Es ist zwar nicht das erste Mal, dass ihre Kinder in der Gemeinde selbstständig auftreten – aber die Jugendlichen waren die Hauptpersonen, nicht Eltern oder Paten. Die wurden genau genommen gar nicht gefragt.

Fortsetzung zur Taufe

Die Konfirmation ist so etwas wie die Fortsetzungsgeschichte zur Taufe. Wenn ein Kind getauft wird, bringen es die Eltern und Paten zur Taufe. Das Kind ist in der Regel noch zu klein, um das für sich zu entscheiden. Eltern und Paten bitten um Gottes Segen für das Kind. Dem Kind wird zugesagt: „Du bist Gottes Kind! Du kannst dich darauf verlassen: Gott wird dich begleiten. Immer.“

Die Konfirmierten Mariella Arjoca, Timur Baltaci, Phil Berndt, Greta Boos, Maurice Defiebre, Emily Dreher, Florian Eichmann, Jasper Owen Fuhrmeister, Jonas Gieser, Jannis Heinrich, Josephine Nadine Hillengaß, Henrik Hoffschulz, Maximilian Daniel von Homeyer, Magnus Valentin Jöst, Paul Kehder, Annkatrin Koloska, Anja Koppert, Julian Kudlek, Franziska Laupichler, Jonas Luther, Neela Matthiesen, Paulina Elisa Meisner, Maja Pehlke, Max Schäfer, Tabea Schindler, Julian Finn Storz, Lea Uhrig, Leon Wagner, Johanna Wiebalk. zg

Mit 13 werden die Jugendlichen dann zum Konfirmandenunterricht eingeladen. Da lernen sie viel über den Glauben. Sie können ihre Fragen stellen, diskutieren und suchen gemeinsam Antworten. Sie erleben die Gemeinschaft in der Gemeinde. Sie feiern Gottesdienste mit und machen sich mit der Gemeinde vertraut. So sollen sie erfahren und miterleben, was es bedeutet, zu glauben und zur Gemeinde zu gehören.

In seiner Ansprache über das Lied „Wer wenn nicht wir“ von Wincent Weiss, das Roman Fritsch sich am Klavier selbst begleitend vortrug, sprach Pfarrer Habicht über das anfängliche Zusammenwachsen der Gruppe und das schnell wachsende Vertrauen zueinander. Und über seine wahre Begeisterung über die Gruppe, die sich auch von spontanen Änderungen im Corona-Alltag nicht so schnell aus dem Konzept bringen ließ. „Ob ihr das mitnehmen werdet in euer Leben? Dass dich so schnell nichts umhaut? Dass du die anderen brauchst – mehr als nur ein paar Klicks und Memes, mehr als in einer Sprachnachricht oder einem Emoji. Dass die Welt nicht selbstverständlich ist. Dass Normalität nicht selbstverständlich ist. Dass Frieden nicht selbstverständlich ist. Dass du selbst etwas bewegen kannst. Dass nur du die Welt besser machen kannst. Dass die Welt dich braucht. Genau dich. Und dass du etwas brauchst: Dass du zuversichtlich sein kannst im größten Chaos, dass du Hoffnung im Herzen tragen kannst im Schattenreich, dass du geliebt bist. Und das hat seinen festen Grund. Für mich weiß ich das, dass es den gibt – Gott, der mit mir durch alle Zeiten geht, selbst auch durch die verrücktesten Dinge hindurch, er lässt sich keine Sekunde abhalten davon, für mich da zu sein. Egal wie krass das Leben ist“, gab Pfarrer Tobias Habicht den Jugendlichen mit auf den Weg.

Beim Konfirmationsakt wurden die Jugendlichen dann öffentlich gefragt: „Soll das dein Glaube sein? Willst du das glauben? Willst du darauf vertrauen?“ – und danach eingesegnet. Sie konnten das bewusst erleben und spüren durch Handauflegung. Und können sich später immer wieder erinnern: Gott wird für mich da sein. Jede Konfirmandin, jeder Konfirmand bekam einen selbst gewählten Konfirmationsspruch auf einer Urkunde sowie ein Kreuz durch den Kirchengemeinderat überreicht. Im Namen des Kirchengemeinderats gratulierte Vorsitzender Michael Gieser. Mit einem kleinen Experiment brachte er die Gemeinde dazu, gemeinsam zu schnipsen und zu klatschen, um festzustellen: Es braucht jemanden mit einer Idee oder einem Impuls, um etwas in Gang zu setzen. Er forderte die Neukonfirmierten auf, sich mit ihren Ideen in Kirche und Gemeinde einzubringen, da sich sonst kaum etwas verändern könnten. Auf sie käme es besonders an.

Organist Thilo Ratai und der evangelische Posaunenchor Oftersheim/Schwetzingen unter der Leitung von Bezirkskantor Detlev Helmer bereicherten den Gottesdienst und machten ihn gemeinsam mit Roman Fritsch, der zwei weitere Lieder beisteuerte, zu einem musikalischen Fest. zg