Oftersheim. Für viele ist er aus dem Rathaus nicht mehr wegzudenken: Thomas Lorenz ist seit 1999 fester und geschätzter Bestandteil der Gemeindeverwaltung. Nun durfte Bürgermeister Jens Geiß dem Verwaltungsfachwirt, der 1996 seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten begann, zum 25-Jahre-Jubiläum im öffentlichen Dienst gratulieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es freut mich umso mehr, dich ehren zu dürfen, da du die gesamten 25 Jahre in Oftersheim geblieben bist – was heutzutage wirklich ungewöhnlich ist“, so der Rathauschef bei der Auszeichnung im Trauzimmer. Nach dem Ende seiner Ausbildung war Lorenz ab 1999 im Grundbuchamt der Gemeinde tätig, von 2011 bis 2014 sogar als Ratsschreiber. Im September 2014 stand dann der Wechsel ins Personalamt an, wo er bis heute die Personalangelegenheiten regelt und für die Rathausmitarbeiter stets ein offenes Ohr hat.

„Du hast deine Stellen immer gelebt und das zeichnet dich aus“, so Jens Geiß weiter, der Thomas Lorenz für seine Arbeit ein herzliches Dankeschön aussprach.

Vonseiten des Personalrats richtete auch Michael Fischer seine Glückwünsche an den Jubilar, den er als „sehr netten und kompetenten Kollegen und Ansprechpartner“ bezeichnete. Auch Hauptamtsleiter Jens Volpp dankte Lorenz, mit dem er bereits seit 2003 zusammenarbeitet, für seinen jahrelangen Einsatz für die Gemeinde. Volpp schloss sich dem Lob seiner Vorredner an: „Was ich am meisten an dir schätze, ist deine Kollegialität und Offenherzigkeit.“ Darüber hinaus habe sich Thomas Lorenz in seiner beruflichen Laufbahn immer schnell in neuen Positionen zurechtgefunden und sei eine beständige Größe im Haus, was nicht zuletzt auf seine Verlässlichkeit zurückzuführen sei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Jubilar selbst erklärte seine positive Haltung im Alltag damit, dass man einfacher durch das Leben gehe und gerne neue Herausforderungen annehme, wenn man mit sich selbst grundzufrieden und glücklich sei. „Es macht mir Spaß und ich bin gerne in Oftersheim“, unterstrich Lorenz.

Bei der Ehrung wurden ihm vom Bürgermeister, dem Personalrat sowie einigen weiteren Kollegen aus verschiedenen Ämtern anschließend Präsente zum Jubiläum überreicht. zg