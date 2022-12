Dekorierte Weihnachtsbäume lassen Oftersheim erstrahlen

Oftersheim. Sieben wunderschöne, vom Bauhof dekorierte Weihnachtsbäume lassen sich in der Hardtgemeinde finden. „An allen Ortseingängen“ stehen die Bäume, wie Bauhofleiter Jochen Barisch auf Nachfrage berichtet. Konkret heißt das: am Friedhof, Eingang der Siedlung, Lessingplatz, im Innenhof des Siegwald-Kehder-Haus (betreutes Wohnen) und von Plankstadt kommend rechts in der Heidelberger Straße, auf der ersten Grünfläche. In diesem Jahr zum ersten Mal als Standort dabei ist das neue Rettungszentrum. Dieser Baum stand jahrelang am Goetheplatz. Wegen einer Baustelle ist dies nun aber nicht mehr möglich. Bei guter Resonanz darf der Weihnachtsbaum als dauerhaften neuen Standort die Rettungswache bekommen.

Der große Weihnachtsbaum am Rathaus – schön mit roten Schleifen geschmückt und ab der Dämmerung noch bis 6. Januar beleuchtet. © Privat/Wierer

Eigenhändig wird jeder Baum vom Bauamt geschmückt sowie die Lichterketten und Sterne angebracht. Der Aufwand hält sich laut Jochen Barisch in Grenzen. Im ersten Schritt werden jedes Jahr die Bäume bestellt, Lichterketten nach ihrer Funktionalität überprüft und die Schleifen vorbereitet. In der Woche vor dem ersten Advent laufen die Vorbereitungen beim Bauhof dann auf Hochtouren, damit pünktlich zum ersten Advent die Ortschaft im Licht erstrahlen kann und sich Weihnachtsstimmung breitmacht.

Dekorierte Weihnachtsbäume in Oftersheim: Energiefreundliche Beleuchtung

Zum Schmücken braucht das Team aus zwei Mitarbeitern des Bauhofs drei Tage sowie noch mal einen extra Tag für das Anbringen der Sterne. Zwei weitere Mitarbeiter kommen dafür einen halben Tag dazu. Insgesamt sind also vier Personen für die Weihnachtsbeleuchtung in Oftersheim im Einsatz. Neben den Bäumen gibt es außerdem über jeder zweiten Lampe in der Mannheimer Straße sowie in der Eichendorffstraße einen Stern zu bewundern. Vier weitere gibt es in der Heidelberger Straße zu sehen.

Für die Beleuchtung erhält der Bauhof gute Resonanz. „Es sieht sehr gut aus“, meint Barisch. Auch gäbe es in diesem Jahr keinen Vandalismus außer zwei abgeschnittener Äste. „Somit scheint es den Menschen also zu gefallen“, scherzt er. In den vorherigen Jahren war der Bauhof häufiger wegen beschädigter Lichter im Einsatz gewesen.

Anlässlich der Energiekrise wurde zusammen mit dem Rathaus diskutiert, wie es mit der Beleuchtung in diesem Jahr gehandhabt werden sollte. Es wurde sich darauf geeinigt, die Außenbeleuchtung wie in den Jahren zuvor zu belassen, da der Bauhof schon seit Jahren energiefreundlichere LED-Ketten und Sterne für die Dekoration benutzt. Diese sollten laut Barisch eher weniger ins Gewicht fallen. Reduziert beziehungsweise komplett verzichtet wurde auf die Innenbeleuchtung im Rathaus wie etwa am Treppenaufsatz, die es die Jahre zuvor gegeben hatte – und ferner auf Leuchtmittel an der Bauhof-Fassade. „An allen Stellen für die Allgemeinheit sind die Beleuchtungen wie gewohnt zu finden“, konstatiert Jochen Barisch. Dass es ein bisschen weniger geworden ist, fällt Yvonne Wierer nicht auf. Für sie hat sich an der Menge der Beleuchtung nichts verändert. Gerne fährt sie durch die funkelnden Straßen.

Dekorierte Weihnachtsbäume in Oftersheim - Yvonne Wierer: „Alles strahlt“

Die Lichter bringen „eine sehr schöne weihnachtliche Stimmung, alles strahlt“, sagt Yvonne Wierer freudig. Nach einem Konzertbesuch mit ihrem Mann hatte sie sich sehr über die schönen Lichter bei Nacht gefreut und sofort ihr Handy gezückt. Auch das alte Schulhaus, in dem die Fenster beleuchtet sind, mache einen „tollen Eindruck.“ Alle, mit denen sie bisher gesprochen hat, finden die Beleuchtung sehr schön. „Da muss der Bauhof auch mal gelobt werden“, sagt sie.

Für die Menschen stellt es in diesem Jahr einen besonderen Lichtblick dar. „Die Schleifen sind zwar sehr schön, aber auch wenn man sie am Abend nicht mehr sehen kann, sind die Bäume in der Dunkelheit besonders schön“, schwärmt Yvonne Wierer. Obwohl die Beleuchtung seit Jahren Tradition sind, fallen sie ihr dieses Jahr besonders auf. Vielleicht pandemiebedingt, da jetzt wieder alle zusammen draußen seien und das Leuchten bewundern könnten, überlegt sie. Das Licht scheint jedenfalls Freude in dunkleren Zeiten zu spenden.

Noch bis zum Dreikönigstag am 6. Januar 2023 kann sich jeder Bürger oder Gast an der Beleuchtung erfreuen. „Ich finde die Bäume klasse. Da hat sich der Bauhof wieder mal sehr viel Mühe gegeben“, sagt Bürgermeister Pascal Seidel. Lob von höchster Stelle tut immer gut.