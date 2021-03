  Den Basar gibt es mehr als 100 Jahre

Oftersheim. Unser Mitarbeiter Gerhard Rieger ist mal wieder tief in seine Fotokiste eingetaucht – und hat dieses kleine Schätzchen gefunden. Der Basar der evangelischen Kirchengemeinde im Gemeindehaus ist ganz offensichtlich keine Erfindung der jüngeren Vergangenheit. Es gibt ihn vielmehr schon mindestens 108 Jahre, wie dieses schöne Zeitdokument beweist, das ganz in der Mode des beginnenden 20. Jahrhunderts mit Jugendstil-Ranken gestaltet ist.

AdUnit urban-intext1

Er dauert jedoch – im Gegensatz zu den heutigen Veranstaltungen über mehrere Tage: anno 1913 vom 25. Mai bis 1. Juni und trifft man sich noch ein weiteres Mal im evangelischen Gemeindehaus: am 8. Juni.

In welcher Beziehung allerdings die jungen Damen in ihren Trachten beziehungsweise ihrer Festbekleidung zum Basar gebracht werden können, erschließt sich auf den ersten Blick nicht. Aber vielleicht haben ja unsere Leser eine Idee? Wir freuen uns über Ihre Zuschriften an die Redaktion.

Fest steht in jedem Fall: Der Ausfall der beliebten Veranstaltung im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie hat die treuen Besucher geschmerzt. Und sowohl die zahlreichen Gäste als in gleichem Maße auch die Organisatoren hoffen darauf, dass es in diesem Herbst eine Neuauflage geben kann – in welcher Form und in welchem Umfang dann auch immer. Denn die musikalischen Beiträge, die Darbietungen der verschiedenen Gruppen und nicht zuletzt das gemütliche Beisammensein mit Plaudereien fehlen doch sehr. az