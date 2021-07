Der eigenen Gesundheit Gutes tun

Oftersheim/Schwetzingen. Zum zweiten Mal veranstalten der TV 1864 Schwetzingen, der TSV 1895 Oftersheim und die Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen einen Kurpfälzer Solo-Lauf. Damit wollen sie die Menschen in der Kurpfalz motivieren, sich mehr und regelmäßig zu bewegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von Samstag, 17. Juli bis Sonntag, 25. Juli können alle mitmachen: Kinder, Erwachsene und Senioren, alleine oder in Gemeinschaften. Besonders möchten die Organisatoren auch Kindergärten und Grundschulen aufrufen, sich mit ihren Gruppen und Klassen anzumelden. Der Erlös fließt in Bewegungsprojekte an Kindergärten und Grundschulen in Schwetzingen und Oftersheim. So sollen die Jüngsten schon früh lernen, wie wichtig es ist, sich regelmäßig und ausreichend zu bewegen.

In diesem Jahr können die Teilnehmer eine Strecke von einem, drei, fünf oder erstmals auch zehn Kilometern bewältigen. Ziel ist dabei nicht, möglichst schnell zu sein, sondern überhaupt mitzumachen und zu erleben, wie viel Spaß es macht, sich an der frischen Luft zu bewegen und ein sich selbst gestecktes Ziel zu erreichen.

„Wir wollen möglichst viele Menschen motivieren, dabei zu sein – egal ob jung oder alt, ob erfahrene oder unerfahrene Läufer, ob gesund oder gehandicapte“, sagen die Organisatoren. Wer die Strecke per Nordic Walking, mit dem Rollator, mit einer „Schees“ oder einfach nur wandernd absolvieren möchte, kann das ebenfalls tun.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zeit für Wettbewerb erfassen

Wer sich mit anderen Teilnehmern messen will, kann seine Zeit registrieren lassen und nach dem Event in einer Rangliste seine Platzierung sehen. Auch Gruppen können sich anmelden – selbst dann, wenn die Mitglieder der Gruppe getrennt oder höchstens mit der jeweils erlaubten Zahl an Mitgliedern anderer Haushalte laufen. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro (für Kinder bis elf Jahre nur 3 Euro). zg