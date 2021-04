Der Frühling zeigt hier seine schönsten Seiten

Oftersheim. Der Frühling bedeutet auch immer werdendes Leben. Überall erwacht die Natur und präsentiert sich im neuen Gewand – das ist auch in Oftersheim der Fall. Unser Fotograf Ralf Lackner hat faszinierende Einblicke entdeckt und mit seiner Kamera festgehalten.

So zum Beispiel Schnappschüsse aus der Tierwelt, denn im Wildgehege gibt es niedlichen Nachwuchs bei den Wildschweinen, während auf der anderen Seite die Hirsche bereits ihr Geweih abgeworfen haben. Das neue wächst schon nach.

Ganz augenscheinlich wird der Frühling aber in der Pflanzenwelt sichtbar. Dazu genügt ein Bummel durch den Ort oder am Leimbach entlang. An allen Ecken blühen die Bäume, Sträucher und Blumen – hier in einem unschuldigen Weiß, dort in kräftigen Lila – und alles mit einem satten Grün vermischt.

Genuss für den Gaumen

Die Krönung des Spaziergangs könnte dabei ein leckeres Eis sein, das jetzt auch wieder angeboten wird. Und wenn die Temperaturen noch ein Stück weiter klettern, verschaffen allein schon der Anblick der Brunnen und die Nähe zum Nass eine Abkühlung. Ein weiteres untrügliches Zeichen des Frühlings sind – zumindest in unserer Region – die zarten Spargelköpfchen, die neugierig aus den Erdwällen schauen und dem Genießer einen zarten Genuss auf dem Teller verheißen.

Und das Beste an all diesen Motiven: Auch wenn viele Freizeitbeschäftigungen aufgrund der Notbremse im Moment nicht erlaubt sind – wer aufmerksam durch die Natur geht, kann diese wunderschönen Momente für sich selbst einfangen, dabei auch mal innehalten und abschalten. Denn nach all den herausfordernden Monaten, die hinter uns liegen – und die wir vermutlich noch vor uns haben – sollten wir uns auch mal an der Schönheit der Natur erfreuen können. az