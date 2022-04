Der Weg vom Tod zurück ins Leben

Oftersheim. Im Lukas-Evangelium werde berichtet, dass zwei Tage nach dem gewaltsamen Tod Jesus Christus’ am Kreuz zwei Jünger auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus waren, erklärte Diakon Michael Barth-Rabbel die Idee. Dabei unterhielten sie sich nach Auskunft des Geistlichen über das, was sie erlebt hatten und wie durch den Tod Jesus’ ihre Hoffnung zunichtegemacht worden war.

Dieses Emmaus-Evangelium war die Grundlage der Überlegungen von Pfarrer Tobias Habicht und Diakon Michael Barth-Rabbel, als sie zusammen darüber nachdachten, wie man den ökumenischen Gottesdienst am Ostermontag in Oftersheim gestalten könnte. Beide wollten neue Wege gehen, um in ökumenischer Verbundenheit den Glauben einmal anders feiern zu können. So kam es, dass sich die evangelischen und katholischen Christen am Morgen des Ostermontags bei schönstem Frühlingswetter unter Sonnenschein auf dem Friedhof trafen, um mit Liedern, Gebeten und Lesungen diesen Weg der Jünger nachzugehen.

Mit Spannung erwartete Premiere

Viele waren gekommen, darunter auch Familien mit ihren Kindern, aber auch ältere Menschen warteten gespannt darauf, wie dieser Gottesdienst ablaufen würden, immerhin handelte es sich bei der gemeinsamen Veranstaltung der beiden Kirchengemeinden in dieser Form um eine Premiere.

Vor der Friedhofskapelle erinnerte Pfarrer Tobias Habicht an den Tod Jesus Christus’. „Wir gehen den Weg vom Tod ins Leben,“ erklärte er mit dem Hintergrund der christlichen Ostergeschichte vielsagend. Die Evangeliumstexte wurden unterdessen von Christa Stumm vorgetragen und durch Impulstexte von Christiane Baumann unterstützt. Unter Klängen des evangelischen Posaunenchores Oftersheim-Schwetzingen unter der Leitung von Ralf Krumm machte sich die Gruppe auf zu den nächsten Stationen.

Der Weg der Christen führte über die Felder in die vom Frühling erwachende Natur. Die Erfahrung der beiden Jünger, dass Jesus, der Auferstandene, mit ihnen ging, während sie miteinander über ihre Hoffnungen und Enttäuschungen sprachen, ermutigte die ökumenische Gemeinde, auf dem Weg von ihrem eigenen Leben zu erzählen. Von weitem war das leise Grummeln und Reden aber auch immer wieder das Lachen der Gruppe zu hören, wurde den beiden Geistlichen anschließend erzählt, freute sich Michael Barth-Rabbel. Ob über schöne Dinge, die sie an Ostern erlebten, oder aber auch die traurigen Momente, die im Leben auch immer wieder präsent sind. Die Themen, die während des Emmausspaziergangs von den Menschen angeschnitten und vertieft wurden, waren sicherlich facettenreich.

„Viele Menschen sprachen über ihre Sorgen, über den Krieg in der Ukraine und auch die Corona-Pandemie war immer mal wieder Thema“, erklärte Barth-Rabbel nach dem Gang zur Kirche. All diese Themen durften vor der evangelischen Kirche in Form von Steinen, die unterwegs gesammelt worden waren, am Altar der Kiliankirche abgelegt werden. So konnten die Sorgen und Nöte der Menschen Jesus Christus symbolisch anvertraut werden.

Bewegung schafft Erleichterung

Musikalisch begleitet von Thilo Ratai und Lena Haug-Habicht, wurden die Lieder im Anschluss immer fröhlicher, „denn die Erfahrung war, dass die Gespräche einfach guttaten und danach manches in einem anderen, positiveren Licht erscheint, dass vielen Menschen ,die Augen aufgehen’, ähnlich wie den beiden Jüngern“, so die beiden Geistlichen unisono. „Den Jüngern brannte das Herz, als sie merkten, dass Jesus mit ihnen unterwegs war. Jesus ist auch mit uns unterwegs. Wofür brennt unser Herz“, mit dieser Frage läutet Diakon Barth-Rabbel die letzte Etappe zur katholischen Kirche ein.

In den Fürbitten wurden die Anliegen, die unterwegs aufkamen, nochmals aufgegriffen und mit dem „Vater unser“-Gebet und dem Segen endete der außergewöhnliche Gottesdienst des Spaziergangs. Anschließend standen die Gläubigen noch zusammen und stießen mit einem Glas Sekt auf das Erlebte und Ostern an. Das Gemeindeteam von St. Kilian hatte dazu Sekt bereitgestellt und unter den Kindern fand ein Ostereiersuchen großen Anklang.

„Die Meinung vieler der Besucher dieses Gottesdienstes war, dass die Form des ökumenischen Miteinander auch in Zeiten einer ungewissen Zukunft, wichtig ist und den Menschen in ihrem Glauben guttut. Dies solle unbedingt nächstes Jahr wiederholt werden“, so Barth-Rabbels Fazit zg