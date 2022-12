Die etwas andere Feier

Oftersheim. Das erste größere Event für 2023 in der Hardtgemeinde steht inzwischen fest: Am Freitag, 13. Januar, lädt der Bürgermeister Pascal Seidel zum Neujahrsempfang in die Roland-Seidel-Halle (ehemals Kurpfalzhalle) ein. Einlass ist an diesem Abend ab 18.30 Uhr, das Programm beginnt um 19 Uhr.

Zwei Jahre lang sei es wegen der Corona-Pandemie nicht möglich gewesen, diesen Empfang in Präsenz zu gestalten. „Jetzt ist es wieder soweit“, schreibt die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung. Der neue Rathauschef möchte an diesem Tag „gemeinsam zurückblicken und vorausschauen. Wir wünschen uns alle, dass 2023 ein Jahr der Zuversicht wird“, so der 40-Jährige im Wortlaut.

Nach Informationen dieser Zeitung soll es eine Feier in etwas abgewandelter, unkonventioneller und lockerer Form geben. Pascal Seidel und sein Mitarbeiterteam hoffen dabei auf gute Resonanz. jog