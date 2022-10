Die fatale Welle

Momentan ist das mit den ganzen Viren viel mehr Last als Lust. Überall schlägt die Krankheitswelle zu: in Bildungseinrichtungen, Institutionen, Ämtern, Vereinen und im privaten Bereich. Husten, Schnupfen, Heiserkeit – der Herbst ist prädestiniert dafür. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat längst bestätigt, dass bundesweit die Atemwegserkrankungen 2022 in Millionenhöhe gestiegen sind.

Es scheint so zu sein, dass kaum mehr – gefühlt – zwischen Corona, Grippe- und Erkältungssymptomen zu unterscheiden ist. Da kann selbst der Hausarzt von einer „schwierigen Gemengelage“ sprechen. Das Wort Corona und die Szenarien dieser Pandemie schweben wie ein Damoklesschwert über unseren Köpfen.

Kennen Sie das auch am Arbeitsplatz? Die Kollegin nasaliert beängstigend. Der Kollege hustet unaufhörlich, ist zum Schutz für sich und andere in den häuslichen vier Wänden – und schickt Sprachnachrichten per Whatsapp, die kaum zu verstehen sind und in die Länge gezogen werden. Und im eigenen Büro sitzen schlaffe Typen mit Jacke, Schal und „rotem Näschen“.

Es überrascht niemanden mehr, dass die Welle überschwappt. Bei weit über 200 Virusstämmen, die an der akuten Verursachung von Erkältungen beteiligt sind, sowie weniger Arbeit für unser Immunsystem seit Pandemiebeginn kein Wunder.

Was hilft bei Corona, Influenza und Co.? Abstand halten! Homeoffice, Homeschooling, Kuschelbett oder „Couching“. Ruhe, Schlaf und viel Flüssigkeit sind meist die beste Medizin. Im Kampf mit der fatalen Welle . . .