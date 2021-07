Die Füchsin fürs Leben

Hallo Kinder, kennt ihr das Gefühl im Bauch, wenn es richtig kribbelt? Ich habe eine Füchsin kennengelernt – und sie geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Mein Bellen hat sie überzeugt, so finden wir Füchse nämlich unsere Partnerin. Seitdem ist es um mich geschehen. Ihr Fell ist so flauschig, schimmernd – ihr müsstet es sehen – dass ich sie niemals gegen eine andere Füchsin eintauschen würde. Ellie meint, ich hätte Schmetterlinge im Bauch. Diesen Satz habt ihr vielleicht schon mal gehört. Er stammt aus dem 1908 erschienenen Roman „House of Prayer“ von der amerikanischen Schriftstellerin Florence Converse. In ihrem Roman verlieben sich zwei Teenager zum ersten Mal. Dabei beschreibt sie dieses Gefühl mit Schmetterlingen, die im Bauch umherflattern. Und Ellie hat mir auch von der Ehe erzählt. Wenn sich zwei Menschen lieben, können sie damit vor dem Staat und der Kirche als Einheit gesehen werden. Das Wort Heirat bedeutet nämlich so etwas wie Hausgemeinschaft – und die Trauung hat mit dem Vertrauen zu tun, das sich die beiden Menschen schenken. Dafür ist es möglicherweise doch noch ein bisschen zu früh. Aber, ich darf ja wohl ein bisschen träumen . . .

