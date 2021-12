Die Geburt Jesu als Muntermacher

Oftersheim. Manche Menschen kommen erst am Ende der Weihnachtsfeiertage richtig zur Ruhe. Pfarrer Tobias Habicht gehört wohl auch dazu – für ihn sind die Tage vor dem Fest der Liebe vermutlich mit die anstrengendsten im Jahr. Vielleicht hat er auch deshalb am zweiten Weihnachtsfeiertag beim musikalischen Gottesdienst in der Christuskirche die Müdigkeit als Thema gewählt.

Er sagte, dass nicht nur Menschen müde sind, sondern ab und zu auch Gott. Immerhin habe er ziemlich viel zu tun. Als Muntermacher sieht Pfarrer Habicht da die Geburt Jesu. „Dort wo Kinder sind, ist auch Liebe und Licht – und da kann ich mich aufrappeln, denn es lohnt sich“, erklärte er. Aber nicht nur Kinder machen munter, auch Musik kann Menschen aufwecken. Das hat der künftige Chorleiter Yannick Schwencke zusammen mit dem neuen Organist Thilo Ratai und den Sängern Akane Seo, Caroline Huppert, Paul Hafner und Samuel Huhn gezeigt. Gemeinsam haben sie den Gottesdienst unter anderem mit „Vom Himmel hoch“ von Felix Mendelssohn Bartholdy bereichert.

Schließlich wurde Schwencke noch für seinen Dienst als Chorleiter in der Gemeinde von Pfarrer Habicht verpflichtet und eingesegnet. Zusätzlich gab es für ihn dann noch einen kleinen Sack mit Aufmerksamkeiten als Willkommensgeschenk.

Der kleine Fuchs

Am Heiligen Abend feierten Pfarrer Tobias Habicht mit Elke Wieder und Gabi Wollbaum einen kleinkindgerechten Mini-Gottesdienst. In einfacher Sprache erfuhren die Kleinsten der Gemeinde die frohe Botschaft vom Kommen Gottes in die Welt. Die Geschichte vom kleinen Fuchs stand im Mittelpunkt, der das Christkind im Wald sehnlichst erwartet und gemeinsam mit den andern Tieren nach ihm sucht, ergänzt durch wunderbare Bilder, die über Beamer an die Wand gestrahlt wurden. Im Gottesdienst für Klein und Groß lernten die Familien einen besonderen Engel kennen – den Trödel-Engel, der immer und überall zu spät kam. Pfarrer Tobias Habicht, die Kirchengemeinderätinnen Caroline Lebhardt und Dagny Pfeiffer, sowie Ulrich Fellenberg erzählten die Geschichte, wie der Engel Trödel durch sein Zuspätkommen nicht nur einem alten Hirten zur Hilfe kam, sondern auch die heilige Familie vor dem geplanten Angriff des Herodes warnte. Manchmal hat Zuspätkommen doch seinen Sinn. Britta und Ulrich Fellenberg gestalteten mit Flöte und Klarinette beide Familiengottesdienste mit dem Organisten der Christuskirche, Thilo Ratai, musikalisch und machten sie so zu festlichen Gottesdiensten. Der Nachtgottesdienst zählt zu den stimmungsvollsten Gottesdiensten, die das Kirchenjahr zu bieten hat. Die Kirchengemeinderäte Marcus Fackel und Werner Kerschgens feierten mit Pfarrer Habicht und Organist Thilo Ratai den Abschluss des Heiligen Abends mit einer besonderen Gottesdienstform: „a festival of nine lessons and carols“. Diese kommt aus Großbritannien, wo der Nacht-Gottesdienst am Heiligen Abend schon seit fast 100 Jahren in vielen Gemeinden so gefeiert wird. Biblisch-weihnachtliche Lesungen und die klassischen Weihnachtslieder standen im Mittelpunkt. Es ging darum, zur Ruhe zu kommen, das Gelungene und auch das weniger Gelungene der vergangenen Stunden sacken, das Wunder der Geburt im Stall auch in den Herzen lebendig werden und sich am Tisch des Herrn mit dem Abendmahl stärken zu lassen.

Das gemeinsam gesungene „O du fröhliche“ und das Orgelnachspiel von Organist Thilo Ratai verursachte bei so manchem Gottesdienstbesucher Gänsehaut. In das Dunkel der Nacht gingen die Menschen mit dem Friedenslicht aus Bethlehem, das die Pfadfinder auch in die evangelische Gemeinde brachten.

Digitale Aufnahmen der Gottesdienste auf dem YouTube-Kanal der Kirchengemeinde ergänzten das Angebot – Ralf Lackner hat die Feiern gefilmt und geschnitten. So konnten auch Menschen am Gottesdienst teilnehmen, die aufgrund der Lage momentan nicht kommen können oder dürfen. nina/zg