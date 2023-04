Die Gemeinde bekommt ihr erstes Spargelfest

Oftersheim. An Spargel mangelt es in Oftersheim bekanntlich nicht, ein eigenes Fest hatte das Gemüse allerdings bisher noch nicht bekommen. Der Ortsverband der Freien Wähler (FWV) möchte das mit einer Veranstaltung am Sonntag, 7. Mai, in der Mannheimer Straße 59 nun geändert sehen.

Laut FWV-Gemeinderätin Kerstin Schnabel ist der Hintergrund, dass der Verband schon länger eine Veranstaltung planen wollte, die sich jährlich im Kalender der Gemeinde etablieren könnte. „Wir haben lange überlegt, was wir machen könnten und obwohl wir so viel Spargel haben, gab es kein Fest, das sich dem widmet.“

Dort wollen die Freien Wähler mit Oftersheimer Menschen ins Gespräch kommen und einen Raum für Essen und gemütlichen Austausch schaffen – auch um als Ansprechpartner in der Gemeinde Präsenz zu zeigen.

„Wir fangen dieses Jahr erst mal klein, das ist ja auch ein schwieriger Faktor in der Planung, da wir vorher nicht wissen können, wie viele Besucher bei der ersten Ausgabe eines solchen Festes vorbeischauen möchten“, erklärt Schnabel. „Auf jeden Fall soll es zukünftig jedes Jahr stattfinden und dann auch etwas größer werden.“

Betreuer für Bastelecke gesucht

Für die Kinder soll es eine Spiel- und Bastelecke geben, für die der Ortsverband zurzeit noch jemanden sucht, um sich um die Jüngsten zu kümmern, „damit die Eltern sich mal in Ruhe unterhalten können“, fügt Schnabel mit einem Lachen hinzu. Beim Essen soll sich alles um den Spargel drehen – wie es sich für ein danach benanntes Fest auch gehört.