Die Gemeinde in Farben darstellen

Oftersheim. Die Malaktion „Ofdasche in Deinen Farben“ des Heimat- und Kulturkreises erfreut sich großer Beliebtheit. Schon der erste Wettbewerb 2022 rief viele kleine Nachwuchskünstler in der Hardtgemeinde auf den Plan, zwei historische Motive ihres Wohnortes mit eigenen Ideen kreativ zu gestalten und dabei noch Preise zu ergattern, beispielsweise Eintrittskarten für Freizeiteinrichtungen in der Region. Die damals angestrebte Ausstellung aller Beiträge konnte pandemiebedingt nicht umgesetzt werden, sie wird jedoch zusammen mit den aktuell eingehenden Bildern zu einem geeigneten Zeitpunkt nachgeholt, schreibt der Heimat- und Kulturkreis in einer Pressemitteilung.

Die beiden Ausmalmotive mit der jeweils zugehörigen Rückseite stehen auf der Homepage sowohl der Gemeinde Oftersheim als auch des Heimat- und Kulturkreises unter www.huko-oftersheim.de zum Download und Selbstausdrucken zur Verfügung. Wer jedoch keine Möglichkeit hat, sich auf diese Weise die Malvorlagen zu besorgen, soll gerne die Geschäftsstelle des Vereins in der Mannheimer Straße 59 zu den Sprechzeiten dienstags und freitags jeweils von 10 bis 12 Uhr besuchen, um die Malbögen entgegenzunehmen. Noch bis zum Samstag, 24. September, haben die jungen Maler Zeit, ihre Werke mit Kontaktdaten in die Briefkästen der Huko-Geschäftsstelle oder des Rathauses zu werfen. Das Bild neben dem Artikel zeigt ein Beispiel des Dietzengässel-Motivs um 1960, das sich hier in einem wahren Farbfeuerwerk präsentiert mit fantasievoll gestalteten grellbunten Gebäuden und einer vom grau-blauen Himmel lachenden Sonne, heißt es in der Mitteilung des Heimat- und Kulturkreises weiter.

Gasse prägt das Ortsbild

Das Gässel selbst sei auch eine eigene Betrachtung wert, die an anderer Stelle später folgen solle. Es bildet vor allem durch seine südöstliche Bebauung mit dem rund 200 Jahre alten leerstehenden „Haisl“ und der um die Ecke bis in die Mannheimer Straße reichenden, ortsbildprägenden Bruchsteinmauer unter den ältesten Ortsstraßen einen der letzten „Malerwinkel“ in Oftersheim. Haus und Mauer gehören zum Sanierungsgebiet „Ortsmitte II“ und sind so Teil des Gemeindeentwicklungskonzepts „Strategie Oftersheim 2035“. hps