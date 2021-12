Die Grünen vergeben null Punkte

Oftersheim. Der Antrag der Grünen zur Umgestaltung des Platzes vor der Heuss-Schule sorgte im Gemeinderat für Diskussionen. Grundsätzlich, so Patrick Schönenberg (Grüne), seien weder Brunnen noch Platz ein schöner Anblick. Für Aufenthaltsqualität gebe es null Punkte.

Dabei schlug er kurzfristig umzusetzende Maßnahmen vor, um beide zu verschönern. Den Brunnen mit Erde füllen und bepflanzen sei eine Möglichkeit, die schnell verwirklicht werden könne. In einem zweiten Schritt solle dann mit Schule und Vereinen, die die Karl-Frei-Halle regelmäßig nutzen, ein Konzept erarbeitet werden.

Kooperationskonzept entwickeln

Am Ratstisch bestritt niemand den defizitären Zustand des Platzes, doch angesichts von Mittel- und Personalknappheit müsse, so Annette Dietl-Faude (CDU) und Jens Rüttinger (SPD), darauf geachtet werden, was man wann mache. Am Ende wurde das umfassende Konzept vom Gremium erst einmal verschoben und dafür schnelle Maßnahmen, die gemeinsam mit der Schule und Vereinen angegangen werden sollen, bewilligt. ske