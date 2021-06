Die neuen Lockerungen für den Pfalz-Ausflug

Wer dabei sein will, der muss Glück haben und telefonisch durchkommen: Es gibt ein erneutes Impfangebot für Oftersheimer Bürgerinnen und Bürger. 150 Dosen stehen am Donnerstag, 1. Juli, für die Sonderaktion zur Verfügung. Die Anmeldung ist nur am Montag, 28. Juni, möglich. Das teilte am Mittwochnachmittag die Gemeindeverwaltung mit.

Nach der positiven Resonanz auf die Vor-Ort-Impfungen in allen 54 Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises möchte das Landratsamt als Betreiber dreier Impfzentren zusammen mit den Städten und Gemeinden die Aktion wiederholen. Vorbehaltlich der Zuverlässigkeit der Impfstofflieferungen plant das Landratsamt derzeit mit 1500 Impfungen in jeder Großen Kreisstadt sowie 150 in den übrigen Kommunen des Kreises.

Demnach können auch in Oftersheim 150 Impfdosen zusätzlich verimpft werden. Berechtigt sind alle, die mit Hauptwohnsitz in Oftersheim wohnen und mindestens 18 Jahre alt sind. Bürger können sich nur am Montag, 28. Juni, zum Impftermin am 1. Juli anmelden. Und zwar ab 8.30 Uhr unter der Telefonnummer 06202/59 71 31, eine Anmeldung per E-Mail ist nicht möglich. Wenn alle Impftermine vergeben sind, wird die Leitung stummgeschaltet. Geimpft wird dann am Donnerstag, 1. Juli, in der Mannheimer Straße 59. Die Zweitimpfung ist für den 12. August fest terminiert. Am Impftag, 1. Juli, sind wegen der Aktion Corona-Schnelltests nur abends von 18 bis 19 Uhr möglich.

Hier die aktuellen Fallzahlen

Im Verbreitungsgebiet der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung sind derzeit (Stand 3. Juni) 79 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Städte Hockenheim (29) und Schwetzingen (14) haben die Höchstwerte. Altlußheim und Reilingen haben je einen Fall, Ketsch keinen mehr. Oftersheim hat immerhin noch zehn Fälle, Eppelheim und Neulußheim je acht, Brühl fünf und Plankstadt drei.

Insgesamt gibt es seit dem Ausbruch der Pandemie im Rhein-Neckar-Kreis 22 242 Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 25 (plus 0 im Vergleich zum Vortag). 26 Menschen haben sich neu infiziert, das ist ein Fall mehr als am Tag zuvor. Somit sind zum Stand 3. Juni 248 aktive Fälle bekannt. 21 573 Personen sind wieder genesen. Es kam ein Todesfall dazu. Seit Beginn der Pandemie sind somit 421 Infizierte im Kreis verstorben. zg/grö