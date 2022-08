Die Siegerin der Herzen

Oftersheim. Zu einer fast schon ungewohnt normalen Uhrzeit haben sich Fans von Malaika Mihambo in einer gemütlichen Runde im TSV-Café zum Public Viewing getroffen und die Daumen gedrückt. Offensichtlich hatte Petrus mit der angenehmen Startzeit ein Problem und verlegte diese kurzerhand nach hinten. Der Stimmung tat dies jedoch keinen Abbruch.

Die anwesenden Fans genossen einen spannenden und hochklassigen Weitsprungwettkampf. Auch wenn Mihambo diesmal nicht als Siegerin hervorging, freuten sich alle über einen hervorragenden zweiten Platz und waren sich einig, dass es auch zukünftig noch einiges zu feiern geben wird.

Nach dem Wettkampf gab es für die Fans dann noch eine Überraschung: Vom letzten Empfang hatte der TSV ein von Mihambo signiertes TSV-T-Shirt übrig, welches zur Versteigerung angeboten wurde. Nach einer regen Beteiligung der Fans erhielt letztlich Bürgermeister Jens Geiß den Zuschlag.

Dr. Markus Lauff: „Liebe Malaika, Dein TSV und Deine Fans gratulieren Dir sehr herzlich zum Gewinn der Silbermedaille bei der EM in München.“ Als ihr langjähriger Heimatverein sei der TSV sehr glücklich, mit Malaika eine so erfolgreiche und sympathische Sportlerin als Mitglied zu haben: „Insbesondere freut uns, dass sie dem TSV 22 Jahre lang treu geblieben ist, was sicherlich zum einen dem langjährigen Trainerteam mit Ralf Weber und Werner Heger zu verdanken ist, anderseits auch, unseren zuverlässigen Strukturen und dem netten Vereinsgeschehen“, meint Lauff freudig.

Malaika sei trotz ihrer Erfolge und der Tatsache, dass sie immer in der Öffentlichkeit stünde, weiterhin ein sehr offener Mensch. „Es macht immer wieder Spaß, sich mit ihr auf dem Sportplatz zu unterhalten – auch wenn sich aktuell dafür nicht mehr so oft die Gelegenheit ergibt wie früher.“

Ein packendes Finale

Nachdem Ivana Vuleta gleich 7,06 Meter vorgelegt hatte, haben Mihambo als Titelverteidigerin diesmal in einem packenden Finale nur drei Zentimeter für die Goldmedaille gefehlt. „Wie wir schon gesehen haben, liegt diese Weite deutlich unter ihren Möglichkeiten“, so die Mitglieder des TSV.

Markus Lauff ärgert sich über fehlende Anerkennung: „Nachdem wir inzwischen schon gehört haben, dass es ,nur’ Silber ist oder andere sogar gesagt haben, dass sie verloren habe, ist es vielleicht angebracht zu verdeutlichen, dass sie Silbermedaillengewinnerin ist und nicht Goldmedaillenverlierern. Sie war damit in diesem Wettkampf die zweitbeste europäische Sportlerin im Weitsprung.“

Über den Kollaps nach dem Wettkampf habe der TSV keine näheren Informationen und möge daher auch nicht darüber spekulieren. „Es freut uns natürlich, dass es ihr wieder besser geht und wir wünschen ihr gesundheitlich und sportlich nur das Beste“, sagt Markus Lauff. zg