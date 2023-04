Die Sportgemeinschaft (SG) Oftersheim stellt die Weichen für die Zukunft

Oftersheim. Die Sportgemeinschaft (SG) Oftersheim hat die 1000er-Mitglieder-Grenze knapp durchbrochen. Das berichtete Michael Becker, der bei der Hauptversammlung den Vorsitzenden Dominic Moerstedt vertrat. Über 60 dieser Mitglieder waren der Einladung zur Sitzung ins Clubhaus erfolgt, in der eine größere Veränderung im Vorstand anstand. André Stajcar wird künftig als Vorsitzender die Geschicke leiten, Raphael Bächle und Ulrich Weber stehen ihm zur Seite. Daniela Geiß stellte sich als Hauptkassiererin zur Verfügung. Damit konnte der Verein die Weichen für Zukunft stellen.

Der Vorstand Vorsitzender: André Stajcar; Stellvertreter: Raphael Bächle und Ulrich Weber. Kassierer: Daniela Geiß; Schriftführer: Christopher Paul; Jugendleiter: Dimi Chrisafis; Abteilungsleiter Tennis: Mario Cortes; Kassenprüfer: Jens Rüttinger, Christian Zimmermann. sgo

Vor der Wahl gab es verschiedene Berichte. Juli Simeonidou sprach von einem guten Geschäftsjahr, bei dem Rücklagen für die anstehenden Baustellen gebildet werden konnten. Bei ihrer sehr emotionalen Abschiedsrede wurde jedem Mitglied nochmals mehr als deutlich, mit wie viel Herzblut und Engagement sie dieses Amt bisher ausgeübt hatte. Yannick Brauch berichtete über die erste und zweite Fußballmannschaft. Konnte im vergangenen Jahr noch den Aufstieg der ersten Mannschaft gefeiert werden, wird derzeit der Klassenerhalt angestrebt. Die zweite Mannschaft hat zurzeit gute Aufstiegsmöglichkeiten. Dimi Christafis freute sich über eine erfolgreiche Jugendarbeit. 24 Mannschaften plus Bambini und Spielgruppe konnte der Verein stellen und fast alle Jahrgangsstufen der Mädchenmannschaften besetzen. Über 60 ehrenamtliche Trainer unterstützen hier maßgeblich. Die SG Oftersheim ist auch Vorbild in anderen Bereichen. So wird beispielsweise die Schiedsrichterquote mehr als übererfüllt. Berthold Bronner berichtete über die sehr erfreuliche Entwicklung in der Tennisabteilung, was die steigende Anzahl der Mitglieder betrifft.

Die erfolgreiche Arbeit in allen Bereichen möchte auch André Stajcar fortsetzen. Die Jugendarbeit liegt ihm besonders am Herzen. Jungen Spielern wolle man in der Aktivität erfahrene Spieler zur Seite stellen, die deren Ausbildung dann in der Aktivität weiterführen können. Und: Er möchte das „Wir“ im Verein weiter stärken.

Beschlossen wurde noch die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge, die schon mehrere Jahre ausgesetzt wurde und überfällig war, heißt es seitens des Vereins weiter. Dies sei zwingend erforderlich, um die bevorstehenden Herausforderungen meistern zu können.

Schließlich wurde noch Bianca Tahiri mit dem Herrmann-Glück- Preis geehrt sowie weitere treue Mitglieder. André Stajcar bedankte sich für deren unermüdliche Unterstützung.