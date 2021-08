Die Welt so bunt wie von Gott gewollt

Oftersheim. „Christlicher Glaube ist in seiner besten Erscheinungsform vorurteilsfrei und grenzüberschreitend“, so schreibt es der evangelische Pfarrer Tobias Habicht am Sonntag in seinen Grüßen zur neuen Woche. „So lebt das Jesus vor. Er redet mit denen, die ausgegrenzt werden. Er kommt denen nahe, die keine Lobby haben. Er setzt sich für die ein, die nicht dazugehören. Die Botschaft, dass Gott für alle da ist, die wird bei Jesus lebendig.

Heute tun sich viele mit dieser Vielfalt schwer. Auch Christinnen und Christen. Klar: Vielfalt und Unterschiede machen das Leben kompliziert. Aber auch reich und bunt. Gerade gestern konnten wir das in Oftersheim bei der ,Dorfpride’ in all seinen Farben sehen – ein freudiges, friedliches, buntes und lautes Fest in unseren Straßen! Auch die Evangelische und die Katholische Kirchengemeinde vor Ort hat Farbe bekannt – für ein reiches und buntes Leben in unsere Gemeinschaft, in unserem Land und in unserer Welt. Beide Kirchen waren mit Regenbogenfahnen beflaggt. Die Welt ist bunt und wir glauben, dass Gott sie auch genau so gewollt hat. Und darum sind auch wir Menschen bunt, in der Art wie wir leben und lieben.“ zg